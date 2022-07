ECB: banken riskeren klap van 70 miljard euro bij klimaatchaos

De banken in de eurozone riskeren een financiële klap van 70 miljard euro bij een chaotisch verloop van de overgang naar een koolstofarme economie. Dat meldt de Europese Centrale Bank op basis van de eerste grote klimaatstresstest in de bankensector. Volgens de toezichthouder moeten de banken dan ook meer rekening gaan houden met de risico’s die klimaatveranderingen kunnen hebben op hun bedrijfsvoering.

Droogte, hitte en overstromingen kunnen alleen al een klap van 17 miljard euro aan krediet- en marktverliezen in de sector veroorzaken. De ECB waarschuwde daarbij dat de uitkomsten van de eerste klimaatstresstest een “onderschatting” zijn van de werkelijke risico’s met betrekking tot de opwarming van de aarde. Dit komt deels omdat bij de klimaatschokken in de test geen rekening werd gehouden met een bredere economische neergang en de test alleen gericht was op specifieke portefeuilles van de banken.

De ECB constateerde dat 60 procent van de banken nog geen stresstestkader voor klimaatrisico’s hanteren. Ook hebben de meeste kredietverstrekkers klimaatrisico’s nog niet opgenomen in hun risicomodellen. Slechts één op de vijf banken beschouwt klimaatrisico als een variabele bij het verstrekken van leningen.

“Banken in het eurogebied moeten hun inspanningen om klimaatrisico’s te meten en te beheren dringend opvoeren”, zei Andrea Enria, voorzitter van de raad van toezicht van de ECB. In totaal hebben 104 banken deelgenomen aan de test die wordt gezien als een leerproces voor zowel banken als toezichthouders.

De uitkomst van de test heeft nog geen gevolgen voor de eisen van de ECB aan de kapitaalbuffers van de banken. De banken hoeven dus geen extra kapitaal achter de hand te houden om eventuele financiële schokken als gevolg van klimaatverandering op te vangen. Dit zou in de toekomst echter wel het geval kunnen zijn.