FNV wijst eindbod NS af, acties lijken niet te voorkomen

De kans op stakingen onder personeel van spoorbedrijf NS neemt zienderogen toe. Vakbond FNV keurde vrijdag het laatste loonbod van het spoorbedrijf af. De bond legt het bod nog wel voor aan de leden, maar adviseert ze daarbij direct om niet in te stemmen. Daarbij zal de bond de achterban direct vragen of er bereidheid tot acties is.

De vier vakbonden FNV, CNV, VVMC en VHS gaven eerder aan volledige compensatie voor de prijsstijgingen te willen. De bonden willen daarom in het eerste jaar een loonsverhoging van 8,5 procent. De NS verhoogde in de laatste poging het loonbod van 7,5 procent naar 8 procent over een periode van twee├źnhalf jaar.

“Er is nog altijd een enorm gat”, aldus FNV. De leden van FNV hebben tot 1 augustus de tijd om te reageren op het bod. Volgens een woordvoerder van FNV laat de uitkomst zich raden. “Reken er maar op dat we er in augustus klaar voor zijn”, zo klinkt het.

Bij de NS werken bij elkaar zo’n 20.000 mensen. Sinds medio mei wordt over een nieuwe cao gesproken. De NS laat weten nog niets van de vakbond te hebben vernomen. Als dat het geval is, zal richting de bond worden gereageerd.