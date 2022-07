Inflatie Oekraïne stijgt naar 21 procent

Het leven in Oekraïne is in doorsnee 21 procent duurder geworden, het hoogste niveau in zes jaar tijd. Vooral brandstoffen en voedselvoorraden, die door de Russische invasie worden belemmerd, werden in rap tempo duurder, aldus het Oekraïense bureau voor de statistiek. Om de hoge inflatie te beteugelen, verhoogde de centrale bank van Oekraïne de rente eerder al tot een niveau van 25 procent.

De inflatie in Oekraïne is sinds de Russische invasie eind februari snel opgelopen. De hoge geldontwaarding heeft de bevoorradingsketens ontwricht en zette de centrale bank ertoe aan de kosten van leningen snel te verhogen. Daarbij worstelt Oekraïne ook met een begroting die te lijden heeft onder hogere militaire uitgaven en ontbrekende inkomsten.

Om de economie te helpen, heeft de centrale bank voor 225 miljard hryvnia (7,5 miljard euro) aan obligaties van de regering gekocht. De centrale bank onttrekt ook overtollige hryvnia-geldstromen uit de economie door dollars en euro’s uit haar deviezenreserves te verkopen. De gouverneur van de centrale bank van Oekraïne waarschuwde eerder deze week voor het risico van “hyperinflatie”. Hij drong er ook bij de regering op aan om de druk op de centrale bank te verlichten en meer geld op de markt te lenen.

Westerse landen en instanties hebben toegezegd Oekraïne te helpen met de kosten voor wederopbouw en herstel. Maar de hulp komt niet zo snel als Kiev zou willen. Daardoor zijn de internationale reserves minder geworden. De centrale bank komt op 21 juli bijeen om te beslissen over de rentetarieven. Dan worden ook nieuwe ramingen over de economische groei en inflatie bekendgemaakt.