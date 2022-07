Krant: Elon Musks deal om Twitter te kopen is in gevaar

De deal van Elon Musk om Twitter aan te schaffen is ernstig in gevaar, melden drie anonieme bronnen die op de hoogte zijn van de kwestie aan The Washington Post. Het team dat namens de Amerikaanse multimiljardair de onderhandelingen voert zou hebben geconcludeerd dat cijfers die het socialmediabedrijf heeft verstrekt over spamaccounts niet verifieerbaar zijn.

Musks team is gestopt met het voeren van gesprekken over de financiering van de deal waarmee ongeveer 44 miljard dollar (43,3 miljard euro) is gemoeid, waaronder met een partij die wordt genoemd als een waarschijnlijke geldschieter, meldt een van de anonieme bronnen aan de Amerikaanse krant.

Gesprekken met investeerders zijn de afgelopen weken op een laag pitje komen te staan omdat Musks team twijfels heeft geuit over recente gegevens die het van Twitter heeft gekregen. Ze denken te weinig informatie te hebben om de vooruitzichten van Twitter als bedrijf te kunnen evalueren.

Naar verwachting wordt er binnenkort een besluit genomen over een koerswijziging, al zeggen de anonieme bronnen tegen The Washington Post niet te weten hoe die er precies uitziet. Mocht Musk zich uit de deal terugtrekken, dan kan dat leiden tot een enorme juridische strijd.