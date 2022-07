Ondernemers blij met kabinetsplannen voor minder regeldruk

Dat het kabinet de regeldruk voor bedrijven wil verminderen heeft duidelijk de goedkeuring van ondernemers. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn naar eigen zeggen verheugd met de plannen. Wel zouden de ondernemersorganisaties graag zien dat er meetbare doelen komen waarop het kabinet kan worden afgerekend.

Het kabinet maakte vrijdag bekend dat het per bedrijfstak gaat kijken naar het verminderen van de regeldruk. Vooral ook omdat ondernemers volgens de regering te weinig merken van aanpassingen in beleid. Als eerste worden de regels in zes specifieke sectoren onder de loep genomen. Dan gaat het om de kappersbranche, hotels met restaurant, metaalbedrijven, producenten van voedingsmiddelen, bouw- of onderhoudsbedrijven en kledingwinkels.

De aanpak moet uiteindelijk leiden tot sectorprogramma’s om de regeldruk te verminderen. “Zo kunnen we knelpunten gerichter oplossen. En kunnen bedrijven zich gaan richten op waar ze goed in zijn: ondernemen”, aldus minister Micky Adriaansens van Economisch Zaken.

VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het goed dat het kabinet met de voorstellen voor een sectorgerichte aanpak aan de slag gaat. Dat is ook wat ondernemers zelf hebben aangedragen. Volgens de organisaties moet het haalbaar zijn de regeldruk met zeker 20 procent te verlichten. “Dit is haalbaar en is ook door de Tweede Kamer gevraagd”, zo klinkt het. “Alle vandaag gepresenteerde plannen zijn een uitstekend eerste begin.”