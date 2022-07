Ook voorzitter failliet bloedtestbedrijf Theranos pleegde fraude

Oud-voorzitter Ramesh ‘Sunny’ Balwani van techbedrijf Theranos, dat bloedtests uit wilde voeren met slechts een paar druppels bloed, is schuldig bevonden aan fraude. Een jury in San Jose acht hem schuldig aan alle aanklachten tegen hem. Balwani leidde Theranos samen met topvrouw Elizabeth Holmes en had ook een relatie met haar. De twee verdoezelden het feit dat de machines van Theranos niet goed werkten.

De veroordeling betekent dat Balwani tot wel twintig jaar gevangenisstraf kan krijgen, net als Holmes. Zij werd eerder dit jaar al veroordeeld. Hoe hoog de straffen uitvallen moet later nog blijken. De rechters in beide zaken moeten de straf nog bepalen.

Zowel Holmes als Balwani is schuldig bevonden aan het misleiden van investeerders. Ze logen over wat de machines van Theranos konden en hoe accuraat ze waren. De opkomst en neergang van het bedrijf zijn de inspiratie geworden voor boeken, podcasts en tv-series.

Holmes voerde in haar zaak aan dat Balwani, die 19 jaar ouder is, haar emotioneel en seksueel zou hebben mishandeld. De jury ging daar echter niet in mee en veroordeelde haar.