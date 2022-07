Reuters: Rusland wil ook olieproject Sakhalin-1 nationaliseren

Rusland wil ook de volledige controle over het grote olie- en gasproject Sakhalin-1, in het uiterste oosten van het land. De Russische president Vladimir Poetin tekende vorige week al een decreet waarmee Moskou de volledige controle over het andere grote gas- en olieproject, Sakhalin-2, verkreeg. Pavel Zavalni, hoofd van de energiecommissie in het Russische Lagerhuis, heeft volgens persbureau Reuters gezegd dat nationalisatie van Sakhalin-1 een voor de hand liggende volgende stap zou zijn.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov verklaarde echter dat er geen beslissing is genomen over Sakhalin-1, waarin de Russische staatsoliemaatschappij Rosneft een belangrijke partner is. Sakhalin-1, dat aan de noord- en oostzijde van het Russische eiland Sachalin in de Zee van Ochotsk ten noorden van Japan ligt, is daarnaast deels eigendom van een consortium van Japanse organisaties, waaronder het handelsbedrijf Marubeni en de Japanse overheid.

Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil, dat ook een belang heeft in het project, kondigde begin maart al aan zich terug te trekken uit Sakhalin-1. De Japanse regering verklaarde informatie te verzamelen om de feiten en de bedoelingen van Moskou met betrekking tot het project te bestuderen. Het Japanese consortium Sakhalin Oil and Gas Development (SODECO) en de Japanse handelshuizen Marubeni en Itochu, investeerders in SODECO, wilden geen commentaar geven.

Het Indiase ONGC Videsh, dat een belang heeft van 20 procent in het project, hoopt dat een eventuele overname van het Sakhalin-1-project door de Russische overheid geen invloed zal hebben op zijn belang in het project. De voorzitter van het Indiase staatsoliebedrijf ONGC wees daarbij op de sterke banden tussen India en Rusland.

Shell heeft geen belang in Sakhalin-1, maar wel in het Sakhalin-2-project. Topman Ben van Beurden van het olie- en gasconcern liet onlangs weten het Russische decreet over het Sakhalin-2-project nog te bestuderen.