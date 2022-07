Russische inflatie koelt af naar laagste niveau sinds invasie

De Russische inflatie is in juni uitgekomen op het laagste niveau sinds de inval in Oekraïne eind februari. Het leven in Rusland werd vorige maand in doorsnee 15,9 procent duurder op jaarbasis. Dat was een maand eerder nog 17,1 procent.

De inflatievooruitzichten voor Rusland zijn flink anders geworden in vergelijking met een paar maanden terug. Dat komt vooral door de instroom van oliedollars die mede een historische opleving van de roebel heeft veroorzaakt. Ook andere ingrepen door Moskou om de munt te ondersteunen droegen bij aan de rally van de roebel die in juni 15 procent aan waarde won.

De mindere kooplust onder Russen leidt er ook toe dat de prijzen minder hard stijgen. Russen denken vanwege de onzekerheden wel twee keer na alvorens een grote aankoop te doen. De mate waarin Russen momenteel de portemonnee trekken is gelijk aan het dieptepunt in de coronacrisis.

Eerder stegen de prijzen juist fors door de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld. Daardoor raakten handelsstromen verstoord en ontstonden tekorten aan bepaalde producten.

Doordat de inflatie is afgenomen, heeft de centrale bank van Rusland de rente in vier stappen verlaagd tot het niveau van voor de invasie. Daarbij werd ook de verwachting voor de inflatie dit jaar naar beneden bijgesteld. Beleidsmakers gaan uit van een inflatie eind dit jaar tussen de 14 en 17 procent. De Russische economie zal daarbij volgens kenners dit jaar niet meer dan 3,5 procent krimpen.