Schadeafhandeling watersnood Limburg en Brabant nog niet afgerond

Circa een jaar na de watersnood in Limburg en delen van Noord-Brabant is nog niet alle schade door verzekeraars afgehandeld. Volgens het Verbond van Verzekeraars is van de particuliere schade 95 procent geregeld. Bij de zakelijke schades is dit 90 procent. In enkele gevallen is er een (juridisch) geschil of loopt er een fraudeonderzoek, aldus het Verbond.

Door het noodweer in Limburg en delen van Noord-Brabant in juli vorig jaar werd voor een bedrag van zeker 180 miljoen euro aan verzekerde schade aangericht. Het merendeel daarvan was in Zuid-Limburg.

De afwikkeling van de schade werd door meerdere aspecten bemoeilijkt. Door de impact van corona en schaarste aan materialen en mankracht, duurde het proces langer. Daarnaast was het ook wachten op diverse noodzakelijke stukken, zoals rapporten van experts, schaderamingen, offertes, (herbouw)nota’s en rekeningen, waardoor het proces werd vertraagd.

In totaal hebben verzekeraars vorig jaar circa 25.000 schademeldingen ontvangen als gevolg van de wateroverlast in juli vorig jaar. Het merendeel van de claims gaat over schades aan woningen, gebouwen en voertuigen. Naast materiële schade is er ook schade aan gewassen en door bedrijfsonderbreking.

Het Verbond wijst erop dat nog niet alle schade verzekerbaar is, zoals bijvoorbeeld schade door overstroming van een rivier of de zee. Het lukte verzekeraars vooralsnog niet hier een structurele oplossing voor te vinden. Daar wordt nu opnieuw naar gekeken. Dat kan bijvoorbeeld via een verzekeringspool, waar ook de overheid aan bijdraagt, aldus het Verbond. Daarover wordt nu met ministeries gesproken.