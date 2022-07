Twitter daalt op Wall Street door onzekerheid overname

Twitter werd vrijdag bijna 4 procent lager gezet op de aandelenbeurzen in New York. The Washington Post meldde dat de overname van het socialmediabedrijf door Tesla-topman Elon Musk “ernstig in gevaar” is. De cijfers die Twitter heeft verstrekt over spamaccounts op de berichtendiensten zouden volgens het team van Musk niet te controleren zijn. Ook is de multimiljardair naar verluidt gestopt met het voeren van gesprekken over de financiering van de deal waarmee ongeveer 44 miljard dollar (43 miljard euro) is gemoeid.

Beleggers reageerden daarnaast op het belangrijke Amerikaanse banenrapport. Uit cijfers van de Amerikaanse overheid bleek dat er in juni 372.000 banen zijn bijgekomen in de grootste economie ter wereld. Dat was veel meer dan de banengroei van circa 250.000 die economen hadden voorzien. De werkloosheid bleef ongewijzigd op 3,6 procent. De situatie op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke banengroei geeft de centrale bank meer ruimte om de rente agressief te blijven verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 31.301 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 3882 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent tot 11.524 punten. De hoofdgraadmeters stevenen af op de tweede winstweek op rij.

Levi Strauss dikte 3,7 procent aan. De verkoper van jeans en spijkerjassen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, mede dankzij prijsverhogingen. Ook keert het kledingmerk meer dividend uit.

GameStop verloor krap 7 procent. Het bedrijf heeft zijn financiële topman Mike Recupero de laan uitgestuurd en kondigde een reorganisatie aan waarbij meer banen worden geschrapt. Donderdag won de verkoper van computerspelletjes 15 procent na de aankondiging van een aandelensplitsing.

Occidental Petroleum steeg 1,5 procent. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beursmiljardair Warren Buffett, heeft zijn belang in de olieproducent verder uitgebreid. WD-40 kelderde 12 procent na tegenvallende resultaten van het bedrijf achter het gelijknamige smeermiddel en waterafdrijvende spray.

De euro zakte iets verder weg en was 1,0164 dollar waard, tegen 1,0165 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte dik 2 procent meer op 104,82 dollar. Brentolie steeg 1,9 procent in prijs tot 106,66 dollar per vat.