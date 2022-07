Veevoerbedrijf ForFarmers bezorgd over ‘onzeker politiek klimaat’

Veevoerbedrijf ForFarmers deed het in de eerste jaarhelft beter dan het zelf had verwacht, maar kijkt niet vooruit naar de tweede helft van dit jaar. Het Lochemse bedrijf voert daarvoor onder meer het “onzeker politieke klimaat” in Nederland aan. De stikstofplannen van het kabinet kunnen zorgen voor een flinke afname van de veestapel en dat zou ForFarmers ook treffen. Behalve de stikstofcrisis zorgen ook de beschikbaarheid en prijzen van grondstoffen, energie en brandstof voor onzekerheid.

ForFarmers is een van de bedrijven die de grote boerenprotestmanifestatie in Stroe ondersteunde. Ook branchegenoten als AgriFirm en VanDrie Groep staan achter de boeren, al geven ze allemaal wel aan tegen escalaties te zijn.

Over de eerste zes maanden zegt ForFarmers nu een iets hogere bedrijfswinst (ebitda) te halen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt omdat de gestegen kosten van grondstoffen, energie en brandstof in landen buiten Nederland beter doorberekend konden worden. Eerder ging ForFarmers nog uit van minder winst in de eerste helft van het jaar.