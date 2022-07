Verkoop elektrische auto’s flink toegenomen

De verkoop van elektrische auto’s lag in de eerste zes maanden van dit jaar fors hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Er was sprake van een toename van 82,9 procent, melden brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG. Bijna een op de vijf nieuwe auto’s was tot en met juni dit jaar volledig elektrisch. Vorig jaar was dat zo’n een op de tien.

In totaal werden in de eerste zes maanden van dit jaar 29.531 elektrische auto’s op kenteken gezet. De stijging komt volgens de branche mede omdat er voor meer auto’s subsidie beschikbaar was. Ook zijn er steeds meer betaalbare elektrische modellen beschikbaar.

De subsidiepot is voor dit jaar echter leeg, wat kan betekenen dat consumenten nu weer besluiten te wachten. RAI Vereniging en BOVAG noemen dat een “gemiste kans” en roepen de overheid op meer subsidie beschikbaar te stellen. Die oproep hebben de organisaties overigens al eerder gedaan.

Behalve volledig elektrische auto’s zijn ook hybride auto’s meer in trek, mogelijk als gevolg van de hoge brandstofprijzen. Het aantal verkochte hybride auto’s met een stekker ging 17,6 procent omhoog. Het aantal hybride auto’s zonder stekker lag 24 procent hoger. Dit komt deels omdat er meer van dit soort modellen beschikbaar zijn.