Chinese inflatie hoger door gestegen prijzen varkensvlees

De inflatie in China is in juni gestegen naar het hoogste niveau in twee jaar, vooral aangejaagd door de stijgende prijzen voor varkensvlees. Volgens de Chinese overheid bedroeg de inflatie vorige maand 2,5 procent op jaarbasis, tegen 2,1 procent een maand eerder.

Varkensvlees is een zeer belangrijke voedselbron in China. De Chinese overheid zou zich zorgen maken over tekorten en naar manieren kijken om de stijgende prijzen van varkensvlees tegen te gaan, bijvoorbeeld door vlees uit strategische voorraden vrij te geven. De overheid heeft grote voorraden bevroren varkensvlees opgeslagen in warenhuizen.

De vraag naar varkensvlees neemt sterker toe omdat de strikte coronamaatregelen in China zijn versoepeld. Daardoor kunnen mensen weer meer boodschappen doen en gaan Chinezen ook weer vaker buiten de deur eten, waardoor de vraag vanuit de horeca naar varkensvlees stijgt.

Ook energie werd duurder, maar andere levensmiddelen waaronder verse groenten, eieren en vis werden juist wat goedkoper, geholpen door een toenemend aanbod en minder verstoringen bij de toelevering. Op maandbasis bleven de consumentenprijzen in China onveranderd.

Verder werd bekend dat de producentenprijzen in de tweede economie van de wereld in juni met 6,1 procent zijn toegenomen. Dat is wat minder sterk dan in mei, toen het ging om een plus van 6,4 procent bij de prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten.