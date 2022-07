Krant: casino’s gokparadijs Macau dicht vanwege uitbraak corona

De autoriteiten in het Aziatische gokparadijs Macau gaan vanaf maandag alle casino’s een week sluiten vanwege een uitbraak van het coronavirus. Dat meldt de krant Macau Daily.

Het aantal coronabesmettingen in de Chinese autonome regio loopt de laatste tijd gestaag op. Essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken blijven wel open. Macau had eerder al scholen, cafés, bioscopen en andere openbare gelegenheden gesloten. Daar komen nu dus de belangrijke casino’s bij. De voormalige Portugese kolonie is voor circa 80 procent van zijn inkomsten afhankelijk van casino’s.

Het is uitzonderlijk dat de casino’s in Macau dichtgaan. In februari 2020, toen de coronapandemie was uitgebroken, gingen de casino’s voor twee weken dicht. Het was toen pas de tweede keer ooit dat casino’s in de gokstad de deuren moesten sluiten. De eerste keer was wegens een orkaan.