Persoonlijk lenen nu goedkoper dan oversluiten hypotheek 

Het is de vraag die veel Nederlanders met verbouwplannen zich momenteel stellen: persoonlijk lenen of oversluiten? Wie nu namelijk een lening in welke vorm dan ook wenst af te sluiten, kan niet om de stijgende rentetarieven heen. Want niet alleen de hypotheekrente, ook de rente op persoonlijke leningen is omhoog gegaan.

Onrust en onzekerheid

De hypotheekrente is al sinds begin dit jaar aan het stijgen en schoot afgelopen weken nog extra omhoog. Momenteel is er door de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne veel onzekerheid en onrust op de financiële markten. Die onrust wordt gecompenseerd door een hogere rente, die vervolgens door hypotheek- en kredietverstrekkers aan klanten wordt doorberekend. Door de rente te verhogen, wordt het bovendien aantrekkelijker om te sparen en minder interessant om te investeren. Daarmee hopen banken de inflatie tegen te gaan.

September vorig jaar stond de hypotheekrente op z’n laagst gemiddeld 1,42 procent. Inmiddels is de rente gestegen naar gemiddeld 3,72 procent, blijkt uit cijfers van De Hypotheekshop. En de laagste rente voor een persoonlijke lening van 10.000 euro ging sinds begin juni ook 0,5% omhoog, van 4,9 procent naar 5,4 procent. Toch is het lenen van geld inmiddels voordeliger dan het oversluiten van de hypotheek.

Persoonlijk lenen voordeliger

De lage hypotheekrente zorgde er natuurlijk voor dat recordaantallen mensen hun bestaande hypotheek inwisselden voor een voordeligere om zo een verbouwing te financieren. Maar nu de rente oploopt is er een tegengestelde beweging. En dat is niet voor niks.

Door de stijgende rentes en de bijkomende kosten van het ophogen van de hypotheek is het inmiddels in de meeste gevallen voordeliger om een persoonlijke lening af te sluiten. Intussen kun je zelfs een ton beter met een persoonlijke lening financieren dan door de hypotheek op te hogen.

Een van de redenen is dat de rente op persoonlijke leningen weliswaar net als de hypotheekrente ook is gestegen, maar gewoon minder hard. Tevens is het zo dat als je je hypotheek ophoogt, je eenmalig te maken krijgt met advies-, afsluit- en taxatiekosten en soms kosten om het nieuwe hypotheekbedrag in te schrijven bij de notaris. Bij een persoonlijke lening heb je die extra kosten niet. En ook al heeft een persoonlijke lening vaak een hogere rente dan een hypotheek, tot een bepaald leenbedrag is de persoonlijke lening toch goedkoper dan het verhogen van je hypotheek.

De komende tijd zal uitwijzen of die rekensom zo blijft want eind juli verhoogt de Europese Centrale Bank (ECB) de rente waarschijnlijk voor het eerst in elf jaar. En ook de Federal Reserve deed de rente in Amerika met 0,75% stijgen. We zijn dus nog niet af van de stijgende rente tarieven.