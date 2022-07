Bloomberg: STMicro kondigt nieuwe chipfabriek in Frankrijk aan

De Frans-Italiaanse chipproducent STMicroelectronics gaat samen met chipfabrikant GlobalFoundries een nieuwe fabriek bouwen in Frankrijk. Dat maken de twee bedrijven deze week bekend, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Voor de nieuwe fabriek krijgen de ondernemingen een subsidie.

De Europese Unie wil meer chipfabrieken aantrekken en heeft daar 43 miljard euro voor over. Het doel daarbij is dat in 2030 een op de vijf chips in de wereld in de EU wordt geproduceerd. Nu worden nog verreweg de meeste chips in Azië gemaakt, gevolgd door de Verenigde Staten.

De Franse fabriek, die mogelijk in het bijzijn van de Franse president Emmanuel Macron wordt aangekondigd, wordt de tweede chipfabriek die onder dat plan wordt aangekondigd. De Amerikaanse chipproducent Intel liet in maart weten miljarden te steken in een nieuwe fabriek in Maagdenburg. De Taiwanese fabrikant TSMC is ook in gesprek over de bouw van een nieuwe fabriek in Duitsland.