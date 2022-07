Hongarije gebruikt heetwaterbronnen voor energie

Heetwaterbronnen worden gebruikt om energie en warmte te leveren aan tienduizenden huishoudens in de Hongaarse stad Szeged. Volgens deskundigen zou het project, dat de grootste warmtetransitie in Europa wordt genoemd, een model kunnen zijn voor andere steden in Europa nu wordt gezocht naar andere energiebronnen na de Russische invasie van Oekraïne.

Szeged telt 160.000 inwoners en als het systeem helemaal klaar is kunnen 27.000 woningen worden verwarmd met het door de aarde verwarmde water. Daarmee is het het grootste aardwarmtesysteem van Europa na dat van IJsland. Maar anders dan daar is het Hongaarse leidingsysteem oorspronkelijk gemaakt om gas te vervoeren.

Hongarije is voor 65 procent afhankelijk van Russische olie en voor 80 procent van gas dat uit Rusland wordt geïmporteerd.