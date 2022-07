Bedrijfsleven extra alert op coronabesmettingen

Ondernemersorganisatie VNO-NCW blijft erop hameren bij bedrijven om extra alert te zijn nu het aantal de coronabesmettingen weer oploopt. “Niemand wil een herhaling van voorgaande jaren. Hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen in het najaar”, zegt een woordvoerder. “Dat willen we koste wat kost voorkomen”, vervolgt hij.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) laat weten dat supermarkten klaarstaan om coronamaatregelen door te voeren, indien nodig. “Op dit moment lijkt daar nog geen aanleiding toe. Net als in de afgelopen twee jaar, volgen supermarkten en foodservicebedrijven de richtlijnen van de overheid en het RIVM. De overheid bepaalt de maatregelen en het bedrijfsleven volgt”, zegt een woordvoerster. Zij wijst erop dat “medische expertise per scenario noodzakelijk is voor een effectieve keuze van maatregelen”.

VNO-NCW en MKB-Nederland vonden vorige maand al dat werkgevers de basisregels rond corona weer in acht zouden moeten nemen om het aantal virusbesmettingen onder controle te houden. Dat betekent bijvoorbeeld thuiswerken bij klachten en goed ventileren. VNO-NCW hoort overigens op dit moment “nog geen nieuwe bijzonderheden” over het ziekteverzuim in het bedrijfsleven.

Arbodiensten merken sinds vorige maand een toename van het aantal coronabesmettingen op de werkvloer. Arboned komt volgende week met actuele cijfers over het ziekteverzuim.