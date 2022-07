Europese Commissie broedt op versoepelen staatssteunregels

De Europese Commissie broedt op het versoepelen van de staatssteunregels nu de oorlog in Oekraïne voortduurt. Zij polst de EU-landen daarover. Met name de overgang van gas en olie uit Rusland naar alternatieve energiebronnen zou extra maatregelen vergen.

De commissie gaf overheden een maand na de Russische inval in Oekraïne meer ruimte om bedrijven te helpen die daardoor geraakt worden. Maar die extra ruimte volstaat niet, denkt zij.

De limieten op directe staatssteun aan door de oorlog getroffen bedrijven zouden omhoog kunnen, oppert de commissie. Ze noemt expliciet boeren en vissers. Het soepeler steunregime zou kunnen gelden voor subsidies en andere vormen van hulp, zoals garanties voor geldschieters.

Verder moeten investeringen in duurzame energie worden aangemoedigd om uit de greep van energieleverancier Rusland te komen, zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging). Daarvoor kunnen aanbestedingsregels worden versoepeld. Voor energiebesparingsprojecten of de overgang van industrie naar duurzame energie zou in sommige gevallen zelfs helemaal geen aanbesteding meer nodig zijn. Het mkb en bedrijven die bijzonder efficiënt met energie omgaan zouden aanspraak kunnen maken op een extra beloning.

De oorlog en de daaropvolgende EU-sancties en Russische vergeldingsmaatregelen hebben sommige Europese bedrijven hard geraakt. Ondernemingen zijn klandizie of leveranciers verloren. Tuinders en vissers raken in de knel door hoge stookkosten en brandstofprijzen. De commissie gaf de lidstaten daarom de mogelijkheid bedrijven te hulp te schieten, net als tijdens de coronacrisis.

De Europese mededingingsregels moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat EU-landen bedrijven in eigen land niet bevoordelen zodat ze rivalen kunnen wegconcurreren. Maar ze kunnen soms wijken om een verstoring van de economie te verhelpen. De commissie raadpleegt de EU-landen en neemt dan een besluit. De bestaande en extra versoepelingen zouden in principe tot het eind van het jaar gelden.