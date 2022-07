Gasprijs daalt na teruggave gasturbine Nord Stream aan Duitsland

De Europese gasprijs is maandag omlaaggegaan, ondanks de aanhoudende zorgen over de lagere Russische gasleveringen. Op de Amsterdamse gasbeurs, die maatgevend is voor Europese prijzen, daalde de gasprijs met bijna 3 procent tot zo’n 170 euro per megawattuur. De daling volgde op het nieuws dat Canada een gerepareerde turbine voor de Nord Stream-gaspijplijn terugstuurt naar Duitsland, ondanks bezwaar van Oekraïne.

De turbine was al in Canada voor het ingaan van nieuwe sancties tegen Rusland. Oekraïne riep vrijdag nog op om het onderdeel niet terug te geven omdat dit een schending van de sancties zou betekenen. Duitsland wilde echter een uitzondering hierop om te voorkomen dat de Russische gaslevering aan het land helemaal stilvalt. Na overleg met de Europese bondgenoten heeft Canada besloten om de turbine toch terug te geven. De turbine gaat eerst naar Duitsland en wordt daarna aan het Russische gasconcern Gazprom teruggegeven.

Door de teruggave van het onderdeel nam de vrees af dat Rusland de gastoevoer naar Duitsland volledig zal staken. Moskou heeft herhaaldelijk gezegd dat de terugkeer van de turbine zou helpen om de gasleveringen aan Europa weer te kunnen opvoeren na de verlagingen vanwege onderhoudswerkzaamheden. De capaciteit van de Nord Stream 1-pijpleiding werd de laatste tijd maar voor 40 procent benut.

De gastoevoer van Rusland naar Duitsland is vanaf maandag voor tien dagen stilgelegd wegens gepland onderhoud aan de pijpleiding. In Duitsland zijn daardoor zorgen ontstaan of Rusland de gastoevoer wel zal hervatten wanneer het onderhoud volgende week klaar is. Gazprom verklaarde dat het zes grote turbines nodig heeft om de verbinding op volle capaciteit te laten werken. Volgens het bedrijf zijn echter niet alle onderdelen die zich nog in Rusland bevinden in werkende staat omdat ze onderhoud nodig hebben.

De zorgen over de Russische gasleveringen en de voorbereiding op de winter blijven dan ook vooropstaan bij de Europese politieke leiders. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire waarschuwde al dat Europa zich moet voorbereiden op de volledige stopzetting van de Russische gasleveringen als vergelding voor de westerse sancties tegen het land.