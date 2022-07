Luchthaven Heathrow biedt excuses aan voor slechte service

De grote Londense luchthaven Heathrow biedt zijn excuses aan voor de slechte service aan passagiers in de afgelopen tijd. Net als andere Europese luchthavens, waaronder Schiphol, heeft Heathrow vanwege grote drukte en personeelstekorten te kampen gehad met lange rijen reizigers die uren moesten wachten en bagage die achterbleef op het vliegveld. Om de drukte te verlichten, heeft Heathrow het aantal vluchten verminderd.

In de maand juni verwerkte de grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk bijna 6 miljoen reizigers, aldus maandag gepubliceerde vervoerscijfers. De grote toestroom heeft meermaals voor problemen gezorgd. Heathrow, de thuisbasis van British Airways, zegt dat op verschillende momenten de dienstverlening aan reizigers “onacceptabel” was. Het luchthavenbedrijf stelt dat het heel uitdagend is om snel capaciteit toe te voegen door extra personeel aan te nemen. Heathrow verwacht dat het personeelsniveau bij beveiliging eind deze maand weer terug zal zijn op het niveau van voor de uitbraak van de coronacrisis.

Heathrow-topman John Holland-Kaye meldde verder dat gekeken zal worden naar vluchtschema’s van maatschappijen om te bepalen of er nog meer vluchten geschrapt moeten worden om problemen te voorkomen. “We willen dat iedereen die reist via Heathrow kan vertrouwen op een veilige en betrouwbare reis”, aldus Holland-Kaye in een verklaring.

Topman Willie Walsh van de internationale luchtvaartorganisatie IATA uitte zondag nog kritiek op Heathrow, omdat de luchthaven zich onvoldoende zou hebben voorbereid op het sterke herstel van de luchtvaart na de coronapandemie.