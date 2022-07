Shell, Arcelor en ASMI in staartgroep licht lagere AEX

De AEX-index op het Damrak is maandag licht omlaaggegaan onder aanvoering van olie- en gasconcern Shell, staalfabrikant ArcelorMittal en chipbedrijf ASMI. De vrees voor een recessie hield beleggers in de greep. Vooral de Duitse economie, de grootste van Europa, hangt een forse krimp boven het hoofd als Rusland de gastoevoer naar het land volledig dichtdraait.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 672,07 punten. De MidKap daalde ook 0,3 procent, tot 909,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent.

Shell en ArcelorMittal leverden tot 1,9 procent in door de vrees dat een recessie de vraag naar olie en staal onder druk zal zetten. ASMI zakte 1,9 procent na een negatief rapport over de Nederlandse chipbedrijven. Analisten van Deutsche Bank schroefden hun koersdoelen voor ASMI, Besi (min 1,5 procent) en ASML (plus 0,2 procent) flink terug.

Techinvesteerder Prosus verloor 1,3 procent. Internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, zakte in Hongkong na een Chinese boete vanwege het niet naleven van antimonopolieregels. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway ging aan kop in de AEX met een winst van 1,8 procent.

In Frankfurt kelderde Uniper dik 9 procent. De topman van het bedrijf waarschuwde voor een verlies van 10 miljard euro dit jaar. Het Duitse energiebedrijf kampt met grote financiƫle problemen doordat Moskou de Russische gasleveringen aan Duitsland heeft afgeknepen en heeft bij de Duitse overheid aangeklopt voor hulp. De Finse aandeelhouder Fortum, die Uniper al een lening van 8 miljard euro heeft verstrekt, ziet verdere hulp aan het bedrijf niet zitten.

Twitter, dat ook een beursnotering heeft in Frankfurt, zakte 7 procent. De overname van de berichtendienst door Tesla-topman Elon Musk lijkt niet door te gaan, nu Musk heeft aangegeven die niet door te willen zetten. De rijkste man ter wereld zegt dat Twitter zich niet aan de voorwaarden van de overname heeft gehouden. Twitter heeft aangekondigd via de rechter de overname af te willen dwingen.

In Parijs won STMicroelectronics 0,7 procent. De Frans-Italiaanse chipproducent gaat volgens persbureau Bloomberg samen met chipfabrikant GlobalFoundries een nieuwe fabriek bouwen in Frankrijk. Voor de nieuwe fabriek krijgen de ondernemingen een subsidie.

De euro was 1,0114 dollar waard, tegen 1,0183 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent goedkoper op 102,93 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 105,67 dollar per vat.