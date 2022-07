Twitter en Uber na slecht nieuws omlaag op rood Wall Street

Twitter leverde maandag flink in op Wall Street nadat Tesla-topman Elon Musk zijn pogingen om Twitter over te nemen had gestaakt. Verder wist Uber de aandacht op zich gericht vanwege onthullingen in de zogeheten UberFiles. De beurzen in New York gingen duidelijk omlaag, geleid door techaandelen. Beleggers vrezen een recessie als de Federal Reserve de rente weer stevig verhoogt.

Het aandeel Twitter sloot uiteindelijk met een min van meer dan 11 procent. Musk ging er eind april mee akkoord Twitter voor 44 miljard dollar (43 miljard euro) van de beurs te halen. De Tesla-topman wil nu van die deal af, maar Twitter zegt hem via de rechter aan de deal te willen houden.

De koersval had nu groter kunnen zijn als er niet al maanden onduidelijkheid was over de deal tussen Musk en Twitter. Veel beleggers geloofden er al niet meer in, wat verklaart waarom de koers van het aandeel de afgelopen weken al beduidend lager was dan het bedrag dat Musk voor de stukken had willen neertellen.

Uber verloor ruim 5 procent. Door de UberFiles zijn tal van dubieuze praktijken bij het techbedrijf aan het licht gekomen. Internationaal onderzoekswerk van journalisten wijst uit dat de onderneming, bekend van zijn taxi-app, in de periode van 2013 tot 2017 soms voor niets terugdeinsde. In Nederland zou oud-Eurocommissaris Neelie Kroes tegen een verbod uit Brussel in hebben gelobbyd voor het bedrijf. Kroes zelf ontkent dat.

Het algehele sentiment op de Amerikaanse aandelenbeurzen is maandag negatief. Net als in Europa houdt de vrees voor een recessie beleggers in de greep, terwijl op Wall Street ook uitgekeken wordt naar het begin van de drukke periode met bedrijfsresultaten later deze week. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 31.173,84 punten. De brede S&P 500 verloor 1,2 procent tot 3854,43 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 2,3 procent in tot 11.372,60 punten.

Maker van elektrische pick-ups Rivian daalde 6,5 procent na berichten dat het bedrijf 5 procent van zijn personeel wil ontslaan. Branchegenoot Tesla leverde 6,6 procent in en ook andere fabrikanten van elektrische auto’s als Lucid, Polestar en Fisker werden tot dik 7 procent lager gezet.

Ook techbedrijven verloren opnieuw. Apple ging bijvoorbeeld 1,5 procent omlaag. Amazon verloor 3,3 procent. Dinsdag begint het winkelfestijn van het e-commercebedrijf. Prime Day duurt net als de afgelopen jaren twee dagen.

Een vat Amerikaanse olie kostte verder 1,3 procent minder op 103,42 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 106,42 dollar per vat. De euro was 1,0043 dollar waard, tegen 1,0078 dollar bij de slotbel in Europa.