ACM extra alert op misstanden in energiemarkt

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is vanwege de huidige hoge prijzen en sterke schommelingen op de groothandelsmarkt voor energie extra alert op bedrijven die daar misbruik van willen maken. De toezichthouder let bijvoorbeeld extra scherp op handel met voorkennis, of op partijen die verplicht zijn kennis vooraf te publiceren.

De oorlog in Oekraïne heeft gezorgd voor tumult op de energiemarkt. Europa wil af van de afhankelijkheid van Russische energie. Ondertussen is Rusland, dat Oekraïne binnenviel, vanwege de sancties tegen Moskou minder happig op zakendoen met het westen. Daardoor kunnen tekorten aan fossiele energie zoals gas ontstaan. Ook zorgt de onrust voor sterk schommelende prijzen.

Kennis over bijvoorbeeld het afschakelen of bijschakelen van productiecapaciteit is belangrijke informatie die invloed kan hebben op de prijs die op de groothandelsmarkt voor energie tot stand komt, aldus de ACM. Wie de regels overtreedt kan een boete krijgen.

De ACM roept ook partijen die actief zijn op de groothandelsmarkt op signalen van marktmisbruik te melden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er bij de ACM in doorsnee minder meldingen binnen in vergelijking met een jaar eerder.