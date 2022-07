Bitcoin zakt weer onder de 20.000 dollar

Bitcoin is weer onder de 20.000 dollar gezakt. De cryptomunt verloor voor de vierde dag op rij aan waarde, terwijl de munt in de periode daarvoor juist weer aan een voorzichtige opmars bezig was. Op dinsdag speelde bitcoin 5,6 procent kwijt tot 19.275 dollar.

Een exacte verklaring voor de daling is moeilijk. Beleggers vrezen mogelijk dat de hogere rentetarieven van de Amerikaanse Federal Reserve leiden tot economische krimp. Cryptomunten worden gezien als risicovolle investeringen en wanneer de rente stijgt, kiezen veel investeerders ervoor om minder risico te nemen.

Op 1 januari van dit jaar was bitcoin nog ruim 47.000 dollar waard. Vorig jaar november piekte de digitale munt op meer dan 68.000 dollar.