EU eens over gunstige lening van 1 miljard voor Oekraïne

De EU-lidstaten zijn na lang onderhandelen akkoord gegaan met nieuwe financiële steun van een miljard euro voor Oekraïne. De ministers van Financiën waren het aanvankelijk niet eens of de steun in de vorm van een subsidie of lening moet worden gegeven, maar in Brussel bereikten ze overeenstemming over een “hoogst voordelige langlopende lening” voor het door de oorlog geteisterde land.

“Het voortzetten van materiële en financiële hulp aan Oekraïne is geen keuze maar een plicht”, zegt de Tsjechische minister Zbyněk Stanjura. Tsjechië is tot 1 januari voorzitter van de EU-ministerraden. “Dit besluit geeft Oekraïne de nodige middelen om dringende zaken te kunnen dekken en te zorgen dat kritische infrastructuur overeind blijft.”

In februari hielp de EU Oekraïne al met acute steun van 1,2 miljard euro, net voor Rusland het land binnenviel. Door de oorlogsdreiging stroomde veel kapitaal het land uit en werd het steeds moeilijker en duurder voor Oekraïne om geld te lenen op de internationale kapitaalmarkten. Inmiddels springt de regering in Kiev om geld om bijvoorbeeld pensioenen te kunnen blijven uitkeren en de overheid draaiende te houden.