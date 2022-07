FNV opent meldpunt voor grenswerkers en thuiswerken

Vakbond FNV opent een meldpunt voor zogeheten grenswerkers die niet goed thuis kunnen of mogen werken van hun werkgever. Grenswerkers zijn mensen die in Nederland wonen, maar bijvoorbeeld in BelgiĆ« of Duitsland werken. De bond zegt meerdere meldingen te hebben gekregen van werknemers die ongelijk behandeld worden “op basis van hun woonland”.

Tijdens de coronacrisis zijn veel mensen, soms gedwongen, thuis gaan werken. Voor grenswerkers die tijdens deze periode thuis aan de slag gingen was bescherming als ze in een ander land werkten dan waar ze woonden. Voor dat soort werknemers kunnen andere regels gelden voor bijvoorbeeld sociale verzekeringen, belastingen en pensioen.

Sinds 1 juli gelden de fiscale maatregelen niet meer die getroffen waren voor thuiswerkende grensarbeiders, schrijft FNV. Daardoor moeten de grenswerkers nu elk uur dat ze thuiswerken bijhouden. Daarbij worden de grenswerkers “vaak” beperkt om thuis te werken, signaleert de bond. Soms hebben bedrijven dit bepaald in een thuiswerkprotocol, soms blijkt dat in de praktijk, aldus de bond.