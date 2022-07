Directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam is benoemd tot commissaris van bouwbedrijf Heijmans. Dat gebeurde tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Castelein is benoemd voor een periode van 3,5 jaar. Heijmans had Castelein eind mei voorgedragen als toezichthouder.

Castelein is sinds 2014 de hoogste baas van de Rotterdamse haven. Daarvoor werkte hij jarenlang bij Shell.