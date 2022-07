LEGO stopt al zijn activiteiten in Rusland

LEGO staakt zijn activiteiten in Rusland. De grootste speelgoedfabrikant ter wereld zegde onder andere het contract met de exploitant van de LEGO-winkels in het land op. Ook wordt afscheid genomen van het gros van het personeel in Moskou.

LEGO heeft 81 eigen winkels in Rusland. Die worden geëxploiteerd door Inventive Retail Group. Maar dat contract is door de Deense maker van de befaamde bouwblokjes nu dus verscheurd.

LEGO had in maart al bekendgemaakt dat het de leveringen aan Rusland stopte vanwege de sancties tegen het land door de invasie van Oekraïne.