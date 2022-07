Nederland in top 4 EU-landen met sterkste stijging huizenprijzen

Nederland behoort tot de kopgroep van de Europese Unie als het gaat om landen met de sterkste stijging van de huizenprijzen. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Europese statistiekbureau Eurostat gingen woningen alleen in Tsjechiƫ, Estland en Hongarije meer in prijs omhoog.

De huizenprijzen stegen hier gemiddeld met 19,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Op de ranglijst van EU-landen prijkt Nederland daarmee op de vierde plaats. Tsjechiƫ staat bovenaan met een prijsstijging van bijna 25 procent. In Estland en Hongarije gingen de huizenprijzen met ongeveer 21 procent omhoog. Dat is allemaal flink meer dan het Europees gemiddelde van plus 10,5 procent.

Het CBS en het Kadaster kwamen vorige maand ook al met cijfers over de huizenprijzen in mei. Toen gingen de prijzen nog steeds hard omhoog, maar niet meer zo sterk als eerder dit jaar. Bestaande koopwoningen waren in mei 18,8 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Makelaarsorganisatie NVM constateerde vorige week dat het aantal huizen dat te koop staat in Nederland de laatste maanden flink is toegenomen. Daarbij zwakt de stijging van de huizenprijzen duidelijk af, constateerden de makelaars op basis van eigen cijfers. De ontwikkelingen maken het volgens de NVM wat makkelijker voor woningzoekers om een huis te bemachtigen, al zou er nog steeds sprake zijn van een vrij beperkt woningaanbod. Daar komt bij dat de hypotheekrentes oplopen en het bedrag dat mensen kunnen lenen dus afneemt. Pas als er meer huizen bij komen, kan de woningmarkt in de ogen van de makelaars echt weer tot rust komen.