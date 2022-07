Olieprijs hard omlaag, Shell bij zakkers op Damrak

Olieconcern Shell heeft dinsdag op de beurs in Amsterdam 1,3 procent aan beurswaarde verloren. Het concern ging omlaag in het kielzog van de fors lagere olieprijzen. Die daalden uit vrees voor een recessie die de vraag naar olie onder druk kan zetten. Mogelijke nieuwe coronalockdowns in China kunnen eveneens zorgen voor een lagere vraag, wat de olieprijzen geen goed deed.

Shell opende nog met een winst geholpen door het koopadvies dat analisten van ING op het aandeel plakten. Het uiteindelijke verlies van het zwaargewicht in de AEX-index drukte op de leidende graadmeter die evenwel 0,1 procent won tot 669,63 punten. Een vat Amerikaanse olie kostte bij de slotbel in Europa 6,8 procent minder op 96,90 dollar. Brentolie zakte 6,1 procent in prijs tot 100,71 dollar per vat.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was de sterkste daler in de AEX-index met een verlies van 2,4 procent. Verlichtingsbedrijf Signify en staalconcern ArcelorMittal waren de sterkste stijgers met winsten van 2,4 en 2,2 procent. De MidKap daalde 0,2 procent tot 902,09 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

De euro zakte verder in waarde als gevolg van de recessievrees en was voor het eerst in twintig jaar evenveel waard als de dollar. De eenheidsmunt noteerde kort op 1,0000 dollar, maar was bij het slot 1,0063 dollar waard, tegen 1,0078 dollar een dag eerder.

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam maakte Ebusco een eerder verlies goed en won 0,2 procent. De fabrikant van elektrische bussen en laadsystemen gaat negentien bussen leveren aan Nobina voor gebruik in Denemarken.

In Parijs steeg Renault dik 0,6 procent. Het Franse autoconcern zag de wereldwijde verkopen in de eerste jaarhelft met 12 procent dalen, mede als gevolg van het chiptekort in de autosector. Inclusief Rusland namen de verkopen met 30 procent af. Renault liet in mei weten zijn meerderheidsbelang in de Russische autofabrikant AvtoVaz, de eigenaar van automerk Lada, te verkopen aan de Russische overheid.

EDF klom bijna 6 procent na berichten dat de Franse overheid het energiebedrijf voor meer dan 8 miljard euro volledig wil nationaliseren. In Frankfurt sloot het Duitse energiebedrijf Uniper, dat bij de Duitse regering heeft aangeklopt voor hulp, 0,2 procent hoger.