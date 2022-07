OPEC verwacht ook volgend jaar hoge olieprijzen

De olieprijzen blijven ook volgend jaar nog hoog, verwacht oliekartel OPEC. In de eerste prognose voor 2023 geeft de organisatie voor olieproducerende landen aan dat de vraag hoger blijft dan het aanbod. Dat zorgt voor aanhoudend hoge prijzen.

OPEC voorziet dat de vraag naar olie sneller groeit dan de extra productie. Dat verschil kan oplopen tot 1 miljoen vaten olie per dag. Om dat gat te dichten zouden de landen van het oliekartel flink meer olie moeten gaan oppompen, maar verschillende landen als Angola en Nigeria hebben nu al moeite om alle olie te produceren die ze volgens de onderlinge afspraken mogen. Dat komt onder meer door onderinvesteringen, maar ook door politieke instabiliteit.

De olieprijs ligt al langer boven de 100 dollar per vat. Dat zorgt onder meer voor hoge benzineprijzen en duurder transport. In Europa zijn de prijzen voor olie en diesel nog hoger omdat de euro is weggezakt ten opzichte van de dollar. Omdat olieprijzen in dollars worden verrekend, liep de prijs aan de pomp hier nog harder op dan normaal.

Voor diesel speelt ook nog mee dat veel diesel in Europa gemaakt wordt van Russische olie. Vanwege sancties tegen dat land sinds de inval in Oekraïne is ook die brandstof duurder.