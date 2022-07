Renault ziet autoverkoop hard dalen na vertrek uit Rusland

De Franse autofabrikant Renault heeft zijn autoverkopen met 30 procent omlaag zien gaan in de eerste helft van dit jaar. Dat is vooral het gevolg van het stopzetten van de activiteiten in Rusland, zo werd dinsdag bekend.

Rusland was de op één na grootste markt van Renault dankzij het populaire merk Lada. De Fransen verkochten hun belang in het bedrijf AvtoVaz, dat de Lada maakt, noodgedwongen aan de Russische overheid.

Wereldwijd verkocht het concern iets meer dan 1 miljoen auto’s in de eerste jaarhelft. Met Rusland buiten beschouwing gelaten betekent dat een daling van 12 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het concern heeft, net als alle grote automakers, last van het chiptekort in de autosector. Daardoor moeten consumenten vaak vele maanden wachten op de aflevering van hun nieuwe auto.