Spanje gaat winsten van banken en energiebedrijven extra belasten

Spanje wil niet alleen de winsten van energiebedrijven extra belasten, maar ook die van banken. De opbrengsten van die belastingen wil de regering van premier Pedro Sanchez gebruiken om beleidsmaatregelen te bekostigen waarmee de sterk gestegen kosten moeten worden gecompenseerd. Dat liet Sanchez weten in een speech in het parlement waarbij de regering haar plannen bekendmaakt.

De bankenbelasting moet de komende twee jaar gaan gelden. Naar verwachting levert die de overheid zo’n 1,5 miljard euro per jaar op. De belasting op de winsten van energiebedrijven was al eerder aangekondigd. Die moet de komende tien jaar zo’n 2 miljard euro per jaar opleveren voor de staatskas.

Beleggers zien de plannen in elk geval helemaal niet zitten. Banco Santander verloor ruim 5 procent op de beurs in Madrid, terwijl Caixabank zelfs meer dan 9 procent zakte. BBVA werd 5,5 procent lager gezet. Als banken meer belasting gaan betalen hebben ze minder geld over voor dividend of aandeleninkopen, waarmee beleggers worden beloond.