Techinvesteerder SoftBank onderuit op lagere Japanse beurs

Techinvesteerder SoftBank ging dinsdag onderuit op de Japanse beurs. Ook elders in de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten overwegend omlaag. Vooral de techbedrijven moesten het ontgelden na de zware koersverliezen in de Amerikaanse techsector. De vrees dat de centrale banken een recessie zullen veroorzaken door de rentes verder te verhogen om de inflatie aan te pakken, zorgde voor terughoudendheid bij beleggers.

SoftBank, met grote belangen in de techsector, zakte meer dan 4 procent. Zo kampte de investeerder onder meer met een koersverlies van ruim 5 procent van Uber op Wall Street. Door de zogeheten UberFiles zijn tal van dubieuze praktijken bij het techbedrijf aan het licht gekomen. De Nikkei in Tokio noteerde mede door de koersdaling van zwaargewicht SoftBank bijna 2 procent in de min op 26.288,84 punten.

Toyota verloor 1,9 procent. De Japanse autofabrikant liet weten een productielijn van zijn Motomachi-fabriek langer stil te leggen vanwege het onderzoek naar de oorzaak van een terugroepactie van een van zijn automodellen.

De beurs in Shanghai daalde 1 procent door de aanhoudende zorgen over de opmars van de nieuwe omikron-subvariant in China. De vrees voor nieuwe strikte coronabeperkingen in grote Chinese steden nam daardoor weer toe. In Shanghai, waar de inwoners pas enkele weken uit een lockdown van twee maanden zijn, wordt weer op grote schaal getest en worden straten met een verhoogd risico afgesloten.

In Hongkong zakte de Hang Seng-index 1,2 procent. Casino-uitbaters als Wynn Macau (min 1,8 procent) gingen verder omlaag door de sluiting van gokparadijs Macau vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ook de grote Chinese techbedrijven Alibaba (min 5 procent) en Tencent (min 1 procent) lieten opnieuw verliezen zien. De Kospi in Seoul daalde 1,3 procent en de All Ordinaries in Sydney hield het hoofd nipt boven water met een plusje van 0,2 procent.