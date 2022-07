VS: OPEC heeft nog capaciteit voor grotere olieproductie

Oliekartel OPEC heeft nog voldoende productiecapaciteit om meer olie op te pompen, om zo de hoge olieprijzen tegen te gaan. Dat heeft de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jack Sullivan gezegd. President Joe Biden begint dinsdag aan een reis naar het Midden-Oosten en zal dan vrijdag Saudi-Arabië bezoeken. Dat land behoort tot de grootste olie-exporteurs ter wereld en wordt gezien als de leider van de OPEC. Biden zal dan de Saudi’s proberen te bewegen tot meer olieproductie.

“We geloven dat er capaciteit is voor verdere stappen die gezet kunnen worden door de OPEC”, aldus Sullivan bij een persconferentie in het Witte Huis. “Het is uiteindelijk aan de OPEC om te bepalen wat die extra stappen inhouden.” Biden zet al langer druk op de OPEC om meer olie op te pompen om zo de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. Tot dusver hebben de OPEC en zijn bondgenoten waaronder Rusland vastgehouden aan een geleidelijke productieverhoging. Wel is die productie van de OPEC+ iets sterker opgevoerd dan voorheen.

Naar verluidt hebben Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten als enige OPEC-landen nog reservecapaciteit om de productie in grotere mate verder op te voeren. Riyad heeft zelf gezegd dat de productie bijna op het maximum ligt. De Saudische minister van Buitenlandse Zaken verklaarde in mei dat zijn land alles heeft gedaan wat het kon om de oliemarkt te helpen.

Door de hoge brandstofprijzen aan de pomp staat de populariteit van Biden bij de Amerikaanse kiezer onder druk. Vooral door de hoge energieprijzen is de inflatie in de Verenigde Staten gestegen naar het hoogste niveau in meer dan veertig jaar, waardoor de koopkracht van huishoudens zwaar wordt gedrukt. De Amerikaanse regering heeft al olie uit de strategische reserves vrijgegeven om de hoge prijzen tegen te gaan.