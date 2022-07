Adverteerders besteden recordbedrag aan radioreclame

Adverteerders hebben het afgelopen halfjaar een recordhoeveelheid uitgegeven aan radioreclame. Digitale audioreclame, bijvoorbeeld voor reclames op radiozenders die alleen online actief zijn, kent met een groei van meer dan een derde weer de sterkste toename op jaarbasis, meldt belangenvereniging Audify.

Telecomconcern KPN is het bedrijf dat het meest investeert in audioreclame. De telecomsector staat zelf ook in de top 5 van grootste adverteerders, die wordt aangevoerd door de retailbranche.

De advertentie-uitgaven kwamen de eerste zes maanden van dit jaar uit op iets meer dan 100 miljoen euro, een groei van bijna 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. Reclame-uitingen die niet in spotjes aan bod komen, maar in plaats daarvan in bestaande programma’s zijn verwerkt, kennen een bovengemiddeld sterke groei van 16 procent.

Toch zorgen radiospotjes zelf nog altijd voor 90 procent van de inkomsten. Aan digitale audioreclame, waar adverteerders gerichter te werk kunnen gaan, werd ruim 4 miljoen euro uitgegeven.

“Steeds meer adverteerders zetten audio in om hun merk te versterken” zegt Audify-directeur Liedewij Hentenaar bij de bekendmaking. “We zien dat we dit eerste halfjaar ruim tweehonderd adverteerders meer hebben kunnen helpen met de kracht van audio dan een jaar eerder.”