Apollo investeert 500 miljoen euro in Air France-KLM

Investeerder Apollo Global Management steekt 500 miljoen euro in Air France-KLM. Dat bedrag gaat naar een tijdelijke dochteronderneming die een aantal reservemotoren van Air France-vliegtuigen bezit. Air France-KLM gebruikt het geld om een lening van de Franse staat versneld af te lossen.

Air France-KLM profiteert door de investering van lagere financieringskosten, terwijl Apollo geen aandelen krijgt in het luchtvaartconcern. Ook aan de bedrijfsvoering verandert niets. Apollo ontvangt de eerste drie jaar 6 procent rente over zijn investering. In de jaren daarna stijgt dat bedrag, maar Air France kan de investering op ieder moment na die drie jaar terugbetalen.

De investering van Apollo is onderdeel van herfinancieringsmaatregelen die Air France-KLM begin dit jaar aankondigde. Daarbij werd ook een aandelenuitgifte aangekondigd die inmiddels is geweest. De Nederlandse staat kocht daarbij ook extra aandelen om te zorgen dat het belang in Air France-KLM niet verwaterde. Dat Nederland honderden miljoenen uittrok die gebruikt werden om Franse staatssteun af te betalen, leverde wel wat politiek gedoe op.