Lufthansa schrapt deze zomer nog duizenden vluchten

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat nog eens ongeveer 2000 vluchten extra schrappen tot eind augustus als gevolg van personeelstekort. Het gaat vooral om binnenlandse vluchten, volgens de Duitse luchtvaartmaatschappij. De meeste daarvan vertrekken van de luchthavens van Frankfurt en München. Vluchten naar vakantiebestemmingen en intercontinentale vluchten blijven grotendeels buiten schot.

Het is de derde keer dat er deze zomer vluchten worden geschrapt. Eerder schrapte de grootste Duitse vliegtuigmaatschappij al meer dan 3000 vluchten. Dat gebeurde na een golf van coronabesmettingen in Duitsland, waardoor het personeelstekort verder toenam. Daar kwamen later nog eens circa 800 vluchten bij. Ook beperkte Lufthansa toen al de kaartverkoop.

Niet alleen Lufthansa kampt met personeelstekorten. De hele luchtvaartindustrie inclusief luchthavens, grondafhandelingsdiensten en de luchtverkeersleiding heeft daar last van. In de luchtvaartsector werden tijdens de coronacrisis massaal banen geschrapt en nu heeft de sector moeite om nieuwe mensen te werven. De Europese luchtvaartmaatschappijen zien daarbij een sterke inhaalvraag naar tickets nu de reisbeperkingen na twee jaar van coronamaatregelen zijn opgeheven.