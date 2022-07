Chipbedrijven stijgen in dalende AEX-index

Chipfondsen ASML, ASMI en Besi stonden woensdag bij de zeldzame stijgers in de AEX-index. De stemming op het Damrak was overwegend negatief, net als elders in Europa. De angst voor een recessie blijft aanwezig en de nog altijd torenhoge Amerikaanse inflatie hielp niet om die vrees te verlichten. Ook een forse renteverhoging van de Bank of Canada wakkerde de recessievrees aan.

De Amerikaanse inflatie kwam uit op 9,1 procent in juni, wat opnieuw hoger is dan een maand eerder. Daarmee wordt de kans groter dat de Federal Reserve de Amerikaanse rente net als bij de vorige beleidsvergadering opnieuw met 0,75 procentpunt gaat verhogen. De Bank of Canada zette de rente woensdag met 1 procentpunt omhoog.

ASMI, ASML en Besi stonden bovenaan de AEX met plussen tot 1,9 procent. Just Eat Takeaway was de grootste verliezer met een koersdaling van 5,2 procent. Ook verzekeraar Aegon, betalingsverwerker Adyen en techinvesteerder Prosus hadden het lastig met verliezen tot 3,7 procent.

De AEX sloot met een min van 0,7 procent op 665,91 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 892,43 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,2 procent omlaag.

In de MidKap waren logistieke fondsen als pakketkluizenbedrijf InPost (plus 1,6 procent) en logistiek vastgoedbedrijf CTP (plus 0,7 procent) de grootste stijgers. Laadpalenmaker Alfen stond met een min van 4,3 procent helemaal onderaan.

In Parijs ging de aandacht opnieuw uit naar elektriciteitsbedrijf EDF. De handel in het aandeel is stilgelegd. De Franse overheid wil EDF volledig nationaliseren. De Franse staat bezit al 84 procent van EDF en zou de rest van de aandelen voor meer dan 8 miljard euro willen kopen. In Londen kelderde pubketen JD Wetherspoon ruim 8 procent na een waarschuwing dat dit jaar verlies zal worden geleden vanwege hogere kosten voor onder meer arbeid.

De euro was 1,0083 dollar waard. De eenheidsmunt was eerder op de dag heel even minder waard dan de dollar, wat voor het eerst in ruim 20 jaar was. Dinsdag was de euro al even precies 1 dollar waard.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 95,93 dollar en Brentolie werd 0,2 procent goedkoper tot 99,25 dollar per vat waard. Dinsdag waren de olieprijzen nog stevig gedaald door de verwachting dat de vraag afneemt als er een recessie is.