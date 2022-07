Europese Centrale Bank houdt wisselkoers euro in de gaten

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de wisselkoers van de euro in de gaten. Een goedkope euro kan namelijk de inflatie opdrijven en op dat effect zit de centrale bank niet te wachten. Desondanks heeft de ECB “geen bepaalde wisselkoers” als doel, liet een woordvoerder desgevraagd weten. Woensdag was de euro korte tijd minder dan 1 dollar waard.

Die goedkope euro kan voordelen hebben voor de export. Europese producten worden dan goedkoper voor klanten die in euro’s betalen. Tegelijkertijd zijn zaken die we in dollars afrekenen duurder om te importeren. Cruciaal daarbij is dat olie, die toch al duur is, in dollars wordt verhandeld. Ook wil Europa steeds meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit verschillende landen halen, waaronder de Verenigde Staten.

Energie is juist een van de zaken die de inflatie de laatste tijd hard de hoogte in heeft geduwd. De goedkope euro ten opzichte van de dollar heeft dus opnieuw een prijsopdrijvend effect. De dollar is relatief duur geworden omdat de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, al langer bezig is met het verhogen van de rente. Daarnaast heeft de Amerikaanse economie minder last van de oorlog in Oekraïne en van sancties tegen Rusland.

De ECB kan euro’s opkopen om de eenheidsmunt zo te stutten. Er is dan meer vraag naar euro’s, wat de munt duurder maakt. De uitspraken van de zegsman van de bank lijken er echter op te duiden dat de bank dat niet direct van plan is.