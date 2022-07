Franse economie iets gegroeid, ondanks recordinflatie

De economie van Frankrijk is met een kwart procent gegroeid in het tweede kwartaal van dit jaar. Dit ondanks de torenhoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en groeiende onzekerheden voor het bedrijfsleven, maakte de centrale bank van Frankrijk bekend.

De Franse overheid en de centrale bank van Frankrijk hebben wel hun economische groeiverwachtingen verlaagd. Volgens François Villeroy de Galhau, de baas van de centrale bank, kan stagflatie in Frankrijk niet worden uitgesloten. Er is sprake van stagflatie als de economie vertraagt en de inflatie snel stijgt, bij een hoge werkloosheid.

De verwachting is echter nog steeds dat de economie met 2,3 procent zal groeien in heel 2022. “We kunnen een ongunstiger scenario helemaal niet uitsluiten”, voegde hij toe. Een lichtpuntje is dat er volgens de bank enige aanwijzingen zijn dat de inflatiedruk kan gaan afnemen.

In het eerste kwartaal kromp de economie van Frankrijk licht, met 0,2 procent. Dat werd vooral veroorzaakt door zwakkere consumentenuitgaven.