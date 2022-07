Google vermindert werving personeel door mogelijke recessie

Het Amerikaanse internetconcern Google is van plan om de aanwerving van nieuw personeel voor de rest van het jaar te verminderen vanwege een mogelijke economische recessie. Dat meldde bestuursvoorzitter Sundar Pichai van Alphabet, het moederbedrijf van Google, in een e-mail aan het personeel.

Volgens Pichai zal Google zich in 2022 en 2023 vooral concentreren op het inhuren van personeel op het gebied van “engineering, technische en andere kritieke functies”. Volgens de bestuursvoorzitter heeft Google in het tweede kwartaal 10.000 medewerkers toegevoegd en zullen in de komende maanden nog wel pas afgestudeerden van universiteiten worden geworven.

Historisch gezien is Google relatief immuun gebleven voor economische neergangen in de technologiesector. Het internetconcern stopte meer dan tien jaar geleden met het aannemen van personeel tijdens de financiĆ«le crisis, maar heeft sindsdien regelmatig nieuwe werknemers aangenomen voor zijn belangrijkste advertentieactiviteiten en voor de activiteiten op het gebied van smartphones, zelfrijdende auto’s en draagbare apparaten die nog niet winstgevend zijn.

Google-moeder Alphabet, die op 31 maart bijna 164.000 mensen in dienst had, heeft de afgelopen jaren voornamelijk mensen aangenomen voor de clouddivisie van Google en nieuwe gebieden zoals hardware.

De stap van Google weerspiegelt die van andere technologiebedrijven. In mei zeiden Snap en Lyft al dat ze het aannemen van personeel zouden vertragen. Enkele weken later volgden Instacart en Tesla. Eerder deze week kondigde concurrent Microsoft aan dat het een klein aantal banen zou schrappen. Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook, schroefde ook zijn aanwervingsplannen terug vanwege zorgen over de economische omstandigheden.