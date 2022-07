Haven Amsterdam krijgt mogelijk grote waterstoffabriek

In het havengebied van Amsterdam verrijst over een paar jaar mogelijk de grootste groene waterstoffabriek van Europa. Initiatiefnemer HyCC wil in samenwerking met het havenbedrijf een fabriek met een capaciteit van 500 megawatt realiseren, waarmee een “grote stap” wordt gezet in de ontwikkeling van de waterstofeconomie in het Noordzeekanaalgebied. Een eerste haalbaarheidsstudie is afgerond. Het project wordt de komende maanden verder uitgewerkt, waarbij onder andere een geschikte locatie wordt gezocht.

Groene waterstof wordt gezien als een alternatief voor fossiele brandstoffen zoals aardgas. Behalve met het verlagen van de uitstoot kan waterstof ook helpen bij het tegengaan van de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen.

Shell kondigde eerder plannen aan voor een waterstoffabriek van 200 megawatt op Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Onlangs werd nog bekend dat het kabinet 750 miljoen euro beschikbaar stelt voor de ontwikkeling van een transportnetwerk voor duurzaam geproduceerde waterstof. Nederland hoopt een spilfunctie te gaan vervullen op de internationale markt voor groene waterstof.

HyCC werkt ook al samen met Port of Amsterdam en Tata Steel aan de realisatie van een waterstoffabriek van 100 megawatt op de Tata Steel-locatie in IJmuiden.