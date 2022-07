Hoe beïnvloedt de inflatie de wereldeconomie?

Terwijl de zomer in Europa in aantocht is, neemt ook de inflatie toe. De economische gegevens voor mei toonden aan dat de inflatie in de eurozone 8,1% bedroeg. Het is een stijging ten opzichte van het cijfer van april (7,4%) en een verviervoudiging van het streefcijfer van 2% van de Europese Centrale Bank (ECB).

Meningsverschillen

De voorbije 12 maanden waren de prijzen voor de Europese consument onaangenaam hoog. De ECB legde de schuld eerst bij verstoringen van de bevoorradingsketen en later bij het conflict in Oekraïne. De Europese centrale banken hadden verschillende ideeën over hoe de situatie te verhelpen. “De gegevens bevestigen volgens mij de noodzaak om de eerste stap te zetten naar een renteverhoging”, zei Peter Kazimir, gouverneur van de centrale bank van Slowakije in mei. De Nederlandse, Letse en Oostenrijkse centrale banken wilden de rente met maar liefst 50 basispunten verhogen. De centrale bank van Italië was echter van mening dat “gezien de onzekerheid over de economische vooruitzichten, de rente geleidelijk zal moeten worden verhoogd”.

Ten westen van de Atlantische Oceaan voerde de Amerikaanse Federal Reserve medio juni voor het eerst in bijna drie decennia de rente met driekwart procentpunt op. Het was een reactie op gegevens waaruit bleek dat de inflatie in mei was opgelopen tot 8,6%. Wanneer de rente wordt verhoogd, wordt lenen duurder, zodat bedrijven en particulieren terugschrikken voor grote uitgaven. Hierdoor daalt de vraag, wat op zijn beurt de prijzen laag houdt. Het is echter geen zuivere wetenschap, want de uitdaging voor de centrale banken bestaat erin de prijzen onder controle te houden zonder de vraag te veel onder druk te zetten, wat de economie zou kunnen belemmeren en zelfs een recessie zou kunnen veroorzaken. “Je moet delen van de economie om zeep helpen om de boel te vertragen. Dat is geen prettige handeling”, legt Tara Sinclair van Indeed Hiring Labs uit. Laten we eens nader bekijken hoe de inflatie de Amerikaanse en Europese economieën beïnvloedt en hoe dit de CFD-aandelenhandel in de toekomst zou kunnen beïnvloeden.

Inflatie in Europa

De Europese aandelen, gemeten in de STOXX index, daalden met 1,3% nadat de inflatiecijfers voor mei binnenkwamen. De reden was dat de gegevens “resulteerden in marktverwachtingen dat de ECB misschien sneller zou handelen [om de rente te verhogen]”, aldus Bert Colijn van ING. Tot dan toe was de verwachting geweest dat de ECB de rente in juli zou verhogen. In mei werden de inflatievooruitzichten nog somberder door een krachtig nieuw Europees olie-embargo tegen Rusland, dat de Brent ruwe olie opdreef tot $123 per vat. Het waren echter niet alleen de inflatiecijfers die de STOXX-index onder druk zetten. Ook de strenge Covid-beperkingen in China en het conflict in Oekraïne droegen bij.

Medio juni noteerden de Europese aandelen zes opeenvolgende dalingssessies, waarbij de STOXX 600-index op de 14e van de maand 1,3% lager noteerde, na verliezen van 2,4% de dag ervoor. Het totale verlies van de index sinds januari bedraagt nu maar liefst 17%. De meest in het oog springende dalingen kwamen voor rekening van de industriële en gezondheidsaandelen. De olie- en gasprijzen gingen helaas nog eens met 0,8% stegen als gevolg van de aanhoudende bezorgdheid over het mondiale aanbod. De reactie van de markten op de inflatiegegevens “[toonde] dat beleggers nog steeds erg nerveus zijn als het gaat om de economische vooruitzichten”, zei Chris Beauchamp van IG.

Inflatie in Verenigde Staten

De inflatie in de VS in mei was vergelijkbaar met die in de eurozone. Het verschil was echter de prominentere rol die energie speelde in de oorzaak van de Europese piek. De inflatiemeter van de Amerikaanse Federal Reserve, de index van de consumptieve bestedingen, was in april 2022 in een jaar tijd met 6,3% gestegen. Het drievoudige van waar de Fed op had gehoopt. Net als de Europese aandelen trokken ook de Amerikaanse aandelen zich terug naar aanleiding van de inflatiegegevens.

Volgens voormalig Fed-beleidsmaker Alan Blinder berustte Fed-voorzitter Jerome Powell waarschijnlijk in een zekere mate van recessie als gevolg van de renteverhogingen voordat economisch evenwicht is bereikt. Ook al wil Powell “…het ‘r’-woord niet op een positieve manier uit zijn mond laten glippen”. Bruce Kasman van JPMorgan concludeerde: “Ik ben pessimistischer geworden over de kans dat de inflatie zich stabiliseert op een aanvaardbaar niveau zonder dat er een recessie optreedt”.

Samengevat

Voor lezers die in CFD-aandelen handelen, zal het lot van de rentevoeten in de komende maanden in handen zijn van de Fed en de ECB. Die zullen moeten worstelen met enerzijds de noodzaak om de inflatie snel terug te dringen, voordat ze in de wereldeconomie verankerd raakt. Anderzijds het gevaar om in het proces een recessie te ontketenen. Bloomberg voorspelt dat de inflatie in het derde kwartaal van 2022 een hoogtepunt van 8% zal bereiken en vervolgens het hele volgende jaar zal dalen. Vanaf medio 2022 volgden veel analisten de mening van Bloombergs Anna Wong dat “een neergang in 2022 onwaarschijnlijk is, maar een recessie in 2023 moeilijk te vermijden zal zijn”.

De komende maanden kan er veel marktvolatiliteit ontstaan, wat zowel kansen als risico’s kan inhouden voor wie in CFD aandelen handelt. Daarom is het de moeite waard om een oogje in het zeil te houden