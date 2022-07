IMF: vermijden recessie wordt steeds grotere uitdaging in VS

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie voor de tweede keer in korte tijd verlaagd. Daarbij waarschuwen de rekenmeesters van het fonds dat het “een steeds grotere uitdaging” wordt voor de grootste economie van de wereld om een recessie te vermijden.

Net als bijvoorbeeld Nederland voelen de Verenigde Staten de economische impact van de oorlog in Oekraïne en de verstoringen van leveringsketens door coronalockdowns in Azië. De Amerikaanse inflatie is daardoor hard opgelopen en de Federal Reserve voert inmiddels een agressief rentebeleid om de prijsstijgingen een halt toe te roepen.

De situatie was vorige maand al aanleiding voor het IMF om de groeiprognose voor dit jaar te verlagen van 3,7 naar 2,9 procent. Nu denken de deskundigen van het fonds dat de Amerikaanse economie dit jaar maar 2,3 procent in omvang zal toenemen, komt naar voren uit een nieuw zogeheten Artikel 4-rapport over de VS. Tegelijkertijd zijn de ramingen voor de werkloosheid tot 2025 wat verhoogd.

Het IMF heeft zelf geen reden gegeven voor de verdere verlaging van zijn groeiprognose. Maar de nieuwe voorspelling komt in de nasleep van macro-economische cijfers van de Amerikaanse overheid die eind juni verschenen. Daar bleek dat de consumentenbestedingen in de VS in mei voor het eerst dit jaar een daling lieten zien. Ook werden toen de bestedingen van voorgaande maanden naar beneden bijgesteld.