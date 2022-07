Kabinet onderzoekt miljardeninvestering in netbeheerders

Het kabinet kijkt serieus naar de mogelijkheden om een aandeel te nemen in de drie grote netbeheerders Alliander, Enexis en Stedin. Daarmee zullen miljarden euro’s gemoeid zijn. De bedrijven hebben veel kapitaal nodig om de energietransitie mogelijk te maken.

“Wij zien een kapitaalstorting, en daarmee aandeelhouderschap, door de Staat als belangrijk verder uit te werken onderdeel van een oplossing”, schrijven ministers Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Sigrid Kaag (FinanciĆ«n) aan de Tweede Kamer.

De netbeheerders moeten naar verwachting tot 2030 ongeveer 30 miljard investeren in uitbreiding en verzwaring van het net. In Noord-Brabant en Limburg is het stroomnet al zo vol is dat er geen nieuwe bedrijven meer kunnen worden aangesloten voor zowel opwekking als afname van elektriciteit.

Het kabinet wil ook dat gemeenten en provincies financieel bijspringen. De netbeheerders zijn al in handen van deze overheden. Verder wordt de bedrijven gevraagd “hun financieringsmix te optimaliseren en te onderzoeken waar zij doelmatiger kunnen opereren”.

De drie bedrijven verwelkomen het besluit van Jetten en Kaag. “Er moet duidelijkheid komen over de voorwaarden die het Rijk stelt aan participatie, daarover gaan de netwerkwerkbedrijven en hun aandeelhouders in gesprek met het Rijk. Er is snel zekerheid nodig”, laten ze weten in een verklaring.