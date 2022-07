Maatschappijen: vliegvelden niet klaar voor basisregels slots

Luchthavens zijn er nog niet klaar voor om de oude slot-regels in de Europese Unie weer in te voeren. Volgens de internationale brancheorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen IATA is de situatie op vliegvelden te onrustig om van maatschappijen weer te gaan vragen minimaal 80 procent van de start- en landingsrechten echt te gebruiken.

De Europese Commissie kwam dinsdag met het voorstel om de standaardregels, die vanwege de coronacrisis waren versoepeld, weer in te stellen vanaf komend winterseizoen. Dat begint in oktober. ACI Europe, de koepelorganisatie van luchthavens, verwelkomde dit voorstel.

Maar volgens de vertegenwoordiger van luchtvaartmaatschappijen kan die regeling leiden tot nieuwe verstoringen voor reizigers en moeten de oude regels pas vanaf volgend jaar zomer gaan gelden.

“Laat vliegvelden eerst aantonen dat ze in staat zijn hun capaciteit nauwkeurig te beheren”, aldus IATA-topman Willie Walsh in een verklaring. “Wij vrezen dat de luchthavens niet op tijd klaar zullen zijn om eind oktober een minimum van 80 procent te faciliteren. Het is belangrijk dat het voorstel van de Commissie wordt aangepast naar een realistisch niveau.”

Onder meer op Schiphol en de grote Londense luchthaven Heathrow moesten maatschappijen van de vliegvelden hun aantallen vluchten verminderen omdat de zomerdrukte anders te groot zou worden. “Luchthavens die eerder zeiden dat de volledige capaciteit beschikbaar zou zijn en vervolgens luchtvaartmaatschappijen vroegen om deze zomer hun slots beperken, toont aan dat het systeem niet klaar is voor dit winterseizoen”, aldus IATA.