McDonald’s maakt terrassen rookvrij

Eind deze zomer mag er niet meer gerookt worden op de terrassen van de fastfoodketen McDonald’s, meldt de keten. Onder meer anti-rookstoeptegels van de organisatie Rookvrije Generatie, waarmee het fastfoodbedrijf samenwerkt, moeten daarvoor zorgen. De keten is naar eigen zeggen de eerste horecagelegenheid die een rookvrij terras aanbiedt.

McDonald’s heeft 258 restaurants in Nederland. Ruim 200 daarvan hebben een terras. De stoeptegels tegen roken zijn jaren geleden bedacht door de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. “Als goede buur vindt McDonald’s het belangrijk om een positieve invloed op onze directe omgeving te hebben. We zijn een familierestaurant, waar iedereen straks ook op het terras optimaal kan genieten van onze producten, zonder last te hebben van rook”, zegt Annemarie Swijtink, Managing Director bij McDonald’s Nederland.

Sinds 1 januari dit jaar moeten werknemers een rookvrije omgeving hebben. McDonald’s zegt met de rookvrije terrassen ook in te spelen op deze wetgeving.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die toezicht houdt op de naleving van het rookverbod, zijn er ondanks het verbod nog wel plekken waar gerookt mag worden, zoals in privéruimten, de open lucht en op bepaalde buitenterreinen. Wel gelden voorwaarden, zoals bij buitenterrassen. Daar mag roken niet leiden tot rookoverlast binnen in de horecazaak. Ook moet het terras minimaal aan één kant volledig open zijn, ook als er een luifel of parasol is. Ook mogen er geen rookruimtes geplaatst worden op een terras.