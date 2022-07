Meer reizigers voor grootste luchthaven Duitsland

De luchthaven van Frankfurt heeft in juni ongeveer 5 miljoen passagiers verwerkt, waarmee het de drukste maand was sinds de uitbraak van de coronacrisis. Het aantal reizigers op de grootste luchthaven van Duitsland steeg daarmee met 400.000 in vergelijking met mei, aldus luchthavenexploitant Fraport.

Net als andere Europese luchthavens verwelkomde Frankfurt vooral meer vakantiegangers. Het aantal reizigers ligt nog wel altijd bijna een kwart onder het niveau van juni 2019. Ook Frankfurt kampt met tekorten aan personeel, met als gevolg lange rijen met wachtende passagiers en vertragingen. Vanwege de drukte en de personeelsproblemen snijdt het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa flink in het aantal zomervluchten. Frankfurt is de thuisbasis van Lufthansa.

Om de personeelsproblemen op luchthavens tegen te gaan wil de Duitse luchtvaartindustrie personeel tijdelijk uit het buitenland halen. Er is een verzoek ingediend bij de overheid om tijdelijk 2000 Turkse werknemers te laten werken op Duitse vliegvelden.

Fraport is ook uitbater van vliegvelden in Griekenland, Turkije, Bulgarije en elders in de wereld.